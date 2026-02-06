Haberler

Bartın'da uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı

Bartın'da uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda toplam 9 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili adli tahkikat başlatıldı.

BARTIN (İHA) – Bartın'da uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalarda 2,39 gram bonzai ve 0,71 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan şok uygulamalarda ise durdurulan bir araçtaki 3 kişi ile sürücünün üzerinde yapılan aramada toplam 4,36 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu