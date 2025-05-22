Bartın'da Turistik Otelde Yangın: Sezonun Başlamaması Facianın Önüne Geçti

Bartın'da Turistik Otelde Yangın: Sezonun Başlamaması Facianın Önüne Geçti
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Bartın'ın İnkumu Beldesi'ndeki bir turistik otelin mutfak kısmında çıkan yangın, sezonun henüz başlamamış olması sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden söndürüldü. Yangının mangal ocağının bacasından çıktığı tahmin ediliyor.

Bartın'da turistik otelde yangın

Sezonun başlamaması faciayı önledi

BARTIN - Bartın'ın İnkumu Beldesi'nde bulunan turistik otelin mutfak kısmında yangın çıktı. Sezonun henüz başlamaması nedeniyle büyük faciadan dönüldü.

İnkumu Beldesi'nde bulunan Teras Restaurant ve Otel'in mutfak kısmında yangın çıktı. mangal ocağının bacasından çıktığı tahmin edilen yangın butişiğindeki ahşap binaya sıçradı. Ormanlık alana sıçrama ihtimali de bulunan yangın için itfaiye ekipleri alarma geçti. Çok sayıda itfaiyenin sevk edildiği yangın nedeniyle jandarma ekipleri ise çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanan yada can kaybı olmadığı öğrenildi. Sezonun henüz başlamaması nedeniyle yangın esnasında odaların boş olduğu öğrenildi.

Rüzgar olmaması nedeniyle de alevlerin ormana sıçramadığı ve kısa sürede kontrol altına alınabildiği belirtildi.

Otelde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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