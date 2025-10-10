Bartın'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Çift Dualarla Uğurlandı

Haberler

Bartın-Karabük karayolu Potbaşı mevkisinde gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitiren 66 yaşındaki Satı Üncan ve 60 yaşındaki eşi Sevil Üncan, dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.

Bartın'da tırın ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden karı koca, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın- Karabük karayolu Potbaşı mevkisinde dğn meydana gelen feci kazada, karşı şeride geçen tır ile otomobil çarpışmış, feci kazada otomobil sürücüsü 66 yaşındaki Satı Üncan ve yanında bulunan 60 yaşındaki eşi Sevil Üncan hayarını kaybetmişti. Kazada yaralanan tır sürücüsü ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken, Satı Üncan ve Sevil Üncan'ın cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

Çiftin cenazeleri, Bartın merkezine bağlı Gökçekıran köyü Kadı Mahallesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
