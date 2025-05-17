Bartın'da Tarla Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü, 1 Çocuk Ağır Yaralı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde aile bireyleri arasında çıkan iddiaya göre tarla meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Olay, Demirciler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir süredir tarla anlaşmazlığı bulunan aile fertleri arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine M.Y. isimli şahıs, evinden aldığı tüfekle kayınbiraderi ve onun eşine ateş açtı. O sırada olay yerinde bulunan bir çocuk da kurşunların hedefi oldu.

Silahlı saldırı sonucu kayınbirader ve eşi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafında bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BARTIN