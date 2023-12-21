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Bartın'da Sokak Hayvanları İçin Dönüştürülen Araç Hizmete Alındı

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Bartın Belediyesi araç filosunda bulunan bir araç, sokak hayvanları için dönüştürüldü. Arka kısmına kabin eklenen araç, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Aracın sokak hayvanlarını nakil işlerinde kullanılacağı belirtildi.

Bartın'da bir araç sokak hayvanlarının naklinde kullanılabilecek şekilde dönüştürülerek, hizmete alındı

Bartın Belediyesi araç filosunda bulunan bir araç, sokak hayvanları için dönüştürüldü. Arka kısmına kabin eklenen araç, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Aracın sokak hayvanlarını nakil işlerinde kullanılacağını belirten Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla araç filomuzda bulunan tek kabin açık kasa kamyoneti sokak hayvanları hizmet aracına dönüştürdük. Özel bölme oluşturduğumuz araç sokak hayvanlarının nakil işlemlerinde kullanılacak. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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