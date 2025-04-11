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Bartın'da Sobayı Tutuşturmak İsterken Yanan Kadın Hayatını Kaybetti

Bartın'da Sobayı Tutuşturmak İsterken Yanan Kadın Hayatını Kaybetti
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Bartın'ın Çiftlik köyünde 71 yaşındaki Zeynep Damar, sobayı tutuşturmak isterken evinde yangın çıkardı. Evin alevler içinde kalması sonucu yaşlı kadın feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Bartın'ın Çiftlik köyünde yalnız yaşayan 71 yaşındaki kadın, sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı. Olay sonucu yaşlı kadın da feci şekilde yanarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik köyü Demirciler Mahallesi'ndeki evde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Zeynep Damar, bu sabah başlayan kar yağışının ardından üşümesi üzerine sobayı tutuşturmak istedi. Sobaya yanıcı ve parlayıcı madde döktüğü ileri sürülen yaşlı kadın ve ev birden alev aldı.

Evin penceresine çıkarak diri diri yandığını söyleyen ve yardım isteyen kadını köylüler kurtarmak istedi. Etrafı saran alevler nedeniyle kurtarılamayan yaşlı kadın, yanarak öldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürülerek yaşlı kadının cesedine ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - BARTIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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