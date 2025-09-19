Haberler

Bartın'da Şiddetli Yağış Etkili Oluyor
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılan Bartın'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yolları ve kaldırımları gölete dönüştürdü. Şiddetli yağışın kısa sürmesi nedeniyle henüz su taşkını yaşanmadı.

Meteorolojinin günler öncesinde uyardığı Bartın'da beklenen yağış, geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Bartın'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkili olur. Aralıklarla yağan sağanak, etkili oluyor.

Yağmur, bardaktan boşalırcasına yağarken, yollar ve kaldırımlarda ise kısa sürede gölete döndü.

Şiddetli yağışın çok kısa sürmesi nedeniyle henüz, su taşkını ve sel benzeri olayların yaşanmadığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
