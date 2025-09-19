Bartın'da Şiddetli Yağış Etkili Oluyor

Meteorolojinin günler öncesinde uyardığı Bartın'da beklenen yağış, geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Bartın'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkili olur. Aralıklarla yağan sağanak, etkili oluyor.

Yağmur, bardaktan boşalırcasına yağarken, yollar ve kaldırımlarda ise kısa sürede gölete döndü.

Şiddetli yağışın çok kısa sürmesi nedeniyle henüz, su taşkını ve sel benzeri olayların yaşanmadığı öğrenildi. - BARTIN