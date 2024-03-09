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Bartın'da Servis Araçları Çarpıştı: 1 Ölü, 15 Yaralı

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Bartın Kurtköy mevkisinde iki servis aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol ulaşıma kapanırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Bartın'da iki servis aracının çarpışarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Bartın Kurtköy mevkisinde peş peşe Organize Sanayi Bölgesine seyir halinde olan Necmi Gökalp yönetimindeki 74 M 0203 plakalı minibüsle, Erol Arslan yönetimindeki 74 M 0469 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da savrularak devrildi. Feci kazada servis sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yol ulaşıma kapanırken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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