Bartın'da sağanak ve dolu yağışı ırmağı taşırdı

Bartın'da 2 gündür etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Bartın Irmağı taştı. Piknik alanın önündeki yol, ağaçlar, iskeleler ve çöp kutuları ırmak sularının altında kaldı.

Bartın'da 2 gündür yağmur ve dolu yağışları etkili oluyor. Sağanak ve dolu yağışları nedeniyle su seviyesi yükselen Bartın Irmağı, Çağlayan mevkisinde yola taştı. Çağlayan piknik alanının önündeki asfalt yol, ağaçlar, çöp kutuları ile teknelerin bağlandığı iskeleler su altında kaldı. Piknik alanına giden yolun girişine şerit çeken polis ekipleri, bölgeye araç ve yaya girişi yasaklandı. Bölgedeki araçları ve insanları da piknik alanı çevresinden uzaklaştıran ekipler, belirli aralıklarla ırmak boyunu kontrol ederek, su ve taşkın seviyesini haber merkezine bildiriyor.

Çağlayan mevkisinde hemen her şiddetli yağışın ardından taşkın meydana geldiği ve ciddi bir hasarın olmadığı belirtildi.

Öte yandan şehir merkezinde sağanak ve dolu yağışının devam edeceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı