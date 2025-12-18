Milyonluk safkan İngiliz atına sağlık taraması

Bartın'da yetiştirilen safkan İngiliz yarış atı Weeping Tree, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bartın Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından 2026 yılı aşım ve vize işlemleri kapsamında Bartın'da bakımı yapılan ve 4 yaşında bulunan Weeping Tree ismindeki safkan İngiliz atı, sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde, yarış atında herhangi bir hastalığa rastlanılmazken, gerekli aşıları da başarıyla yapıldı.

Özel çiftliklerde bakılan ve yetiştirilen bu atların Türkiye'deki piyasası milyon TL'leri bulurken dünya piyasasındaki değeri ise hızı, yaşı, yarışmalardaki başarı gibi özelliklerine göre genelde 14 bin dolar ile 40 bin dolar arasında yer alıyor. - BARTIN