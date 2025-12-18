Haberler

Milyonluk safkan İngiliz atına sağlık taraması

Milyonluk safkan İngiliz atına sağlık taraması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da yetiştirilen 4 yaşındaki safkan İngiliz yarış atı Weeping Tree, sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde herhangi bir hastalığa rastlanmazken gerekli aşılar da yapıldı. Yarış atının dünya piyasasındaki değeri 14 bin dolar ile 40 bin dolar arasında değişiyor.

Bartın'da yetiştirilen safkan İngiliz yarış atı Weeping Tree, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bartın Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından 2026 yılı aşım ve vize işlemleri kapsamında Bartın'da bakımı yapılan ve 4 yaşında bulunan Weeping Tree ismindeki safkan İngiliz atı, sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde, yarış atında herhangi bir hastalığa rastlanılmazken, gerekli aşıları da başarıyla yapıldı.

Özel çiftliklerde bakılan ve yetiştirilen bu atların Türkiye'deki piyasası milyon TL'leri bulurken dünya piyasasındaki değeri ise hızı, yaşı, yarışmalardaki başarı gibi özelliklerine göre genelde 14 bin dolar ile 40 bin dolar arasında yer alıyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi

Paşinyan'dan o ülkeye dikkat çeken "Türkiye" talebi: Yeniden inşa edin
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title