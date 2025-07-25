Bartın'da Peş Peşe 8 Yangın İhbarı, Ekipler Başarıyla Müdahale Etti

Bartın'da Peş Peşe 8 Yangın İhbarı, Ekipler Başarıyla Müdahale Etti
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Bartın'da 2 saat içinde 8 farklı noktada yangın ihbarı yapıldı. Ekipler, başarılı müdahale ile alevlerin ormana sıçramasını önledi. Yangınlar sonucunda bir ev, 3 samanlık ve 4 dönüm arazi zarar gördü.

Bartın'da 2 saat içerisinde 8 farklı noktada yangın ihbarı yapıldı. Ekipler, bir ihbardan diğerine koştururken, alevler 2 saatte 1 ev, 3 samanlık ve bir graj ve yaklaşık 4 dönüm araziyi kül etti.

Bartın'da saat 16.00 ile 18.00 arasında peş peşe 8 ayrı yangın ihbarı geldi. Komşu şehir Karabük'e desteğe giden arazöz ve itfaiye ekipleri nedeniyle şehirde kalan az sayıda araç, personel ve ekipman ile yangınlara müdahale edildi. Ekipler, bir ihbardan diğerine koşturarak, başarılı müdahalede bulundu. Özverili çabalar sonucu alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ulus ilçesinde Eldeş köyünde trafodan çıktığı tahmin edilen yangında Kıbrıs Gazisi Necmi Kuru'ya ait koruma altındaki ahşap bir ev, 3 ahır ile 1 garaj yandı. Alevlerin sıçradığı çevredeki 2 evin de çatısı hasar gördü. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülerek, ormanlık alana yada diğer evlere sıçraması önlendi.

Aynı saatlerde Ulus ilçesine bağlı, Buğurlat, Karadiken, Ağaköyü ve abdipaşa Mesire Alanı'nda bahçe ve örtü yangınları çıktı. Aynı anlarda Bartın il merkezine bağlı Gözpınarı, Şahna ve Kızılelma köylerinde çıkan yangınlarda bahçe, otluk ve çalılık alanlar kül oldu. Toplamda 4 dönüm bahçe, çalılık ve otluk alan hasar gördü.

Öte yandan gün içerisinde ekipler kendilerine ulaşan 14 ihbara başarılı bir şekilde müdahale etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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