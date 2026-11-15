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Bartın'da patlayan akü yangına neden oldu, park halindeki 2 araç hasar gördü

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Bartın'da patlayan akü yangına neden oldu, park halindeki 2 araç hasar gördü Haber Videosunu İzle
Bartın'da patlayan akü yangına neden oldu, park halindeki 2 araç hasar gördü
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Bartın'da Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'ta park halindeki bir aracın aküsü patladı; alevler önündeki araca sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç hasar gördü, araçlarda kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bartın'da park halindeki bir aracın aküsü patladı. Çıkan yangında 2 araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahalllesi Şener Birsöz Sokak'ta park halindeki bir aracın aküsü patladı. Patlamanın ardından alevler önündeki araca sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 2 araç hasar gördü. Araçlarda kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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