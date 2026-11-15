Bartın'da patlayan akü yangına neden oldu, park halindeki 2 araç hasar gördü

Bartın'da park halindeki bir aracın aküsü patladı. Çıkan yangında 2 araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahalllesi Şener Birsöz Sokak'ta park halindeki bir aracın aküsü patladı. Patlamanın ardından alevler önündeki araca sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 2 araç hasar gördü. Araçlarda kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı