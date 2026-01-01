Kar nedeniyle evinde mahsur kalan hastayı sağlık ekipleri kurtardı

Bartın'da il merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan ve nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 76 yaşındaki Mevlüt Işık'ın imdadına sağlık ekipleri yetişti. Paletli ambulansla yaklaşık 2 buçuk saat süren zorlu yolculuğunun ardından ulaşılan Mevlüt Işık, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye yetiştirildi.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Yukarıdere köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mevlüt Işık'ın öğlen saatlerinde rahatsızlanması sonucu yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Nefes darlığı ve kronik akciğer rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Mevlüt Işığa ilk müdahale için en yakın istasyondan ambulans yönlendirildi. Bartın Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı, yolda 25 santimetreyi aşan kar, tipi ve buzlanma gibi nedenlerden hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri yönlendirilirken, saat 14: 30 sıralarında bölgeye paletli ambulans yönlendirildi. Çekici üstüne yüklenen paletli ambulans, yolun kar bulunmayan yaklaşık 45 kilometrelik kısmını çekici üstünde gitti. Karlı yolda çekicinin dorsesinden indirilen paletli ambulans, yaklaşık 25 kilometrelik zorlu yolculuğa başladı. Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin kısmi olarak açabildiği yolda ilerleyen paletli ambulans, önüne çıkan ve kayan araçlar, yolda yükselen kar tabakası, buzlanma, karla kaplı ağaç dallarının yola doğru eğilmesi gibi zorlu kış şartlarına rağmen yoluna devam etti. Hiç açılmamış ve yüksekliği 120 santimetreyi aşan yolu da geçerek hastanın bulunduğu konuma giden ekipler, hastaya ulaşmayı başardı.

Ekipler, kısa bir yürüyüşün ardından evde bekleyen Mevlüt Işık'ı alarak, paletli ambulansa aldı. Yapılan ilk tedavi ve müdahalenin ardından Mevlüt Işık, paletli ambulansla normal ambulansın bulunduğu bölgeye getirdi. Yaklaşık 2.5 saatte ulaşılan hasta, ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Hastane acilinde yapılan müdahalenin ardından tedavisine başlanan Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN