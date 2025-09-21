Bartın'da Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Bartın'da yoldan çıkan otomobil, şarampole uçtu. Takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Bartın şehir merkezi istikametine seyir eden 37 H.K., idaresindeki 06 SY 696 plakalı otomobil yoldan çıktı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Takla atan otomobil, ters dönerek yol kenarındaki çalılık alana düştü. Otomobil içerisinde bulunan 37 yaşındaki kadın sürücü H.K, 42 yaşındaki A.G.,

14 yaşındaki R.K, yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kırtarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçta yangın ve patlama riski bulunması nedneiyle polis ve jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Karayolunda ise ulaşım, uzun süre kontollü olarak sağlandı. - BARTIN