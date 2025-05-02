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Bartın'da Oğlundan Haber Alamayan Baba Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Bartın'da Oğlundan Haber Alamayan Baba Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
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Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'nde babası evde yalnız kalan 11 yaşındaki çocuğuna ulaşamadı. Kapıyı açamayan baba, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, çocuğu uyuyakalmış halde buldu.

Bartın'da evde bulunan oğlundan haber alamayan baba, mahalleyi ayağa kaldırdı. Camdan eve giren itfaiye, çocuğun uyuyakaldığını belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Tarla Sokak Davut Fırıncıoğlu Sitesi 4 katlı binanın 3. katında evde yalnız kalan 11 yaşındaki Ö.Y., evde uyuyakaldı. Eve dönen baba, tüm çabalarına rağmen oğluna ulaşamadı. Kapıyı açamayan baba, oğlunun hayatından endişe etti. Polis ve itfaiyeye arayan baba, ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise merdiven yardımıyla daireye girdi. İçeri giren ekipler, çocuğu hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Çocuğun uyuduğunu tespit eden ekipler, Ö.Y.'yi uyandırarak, kapıyı açtı. İtfaiye ve polis ekiplerini görünce olayın ne olduğunu anlamaya çalışan mahalleli, çocuğun uyuyakaldığını öğrenince rahat nefes aldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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