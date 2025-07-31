Bartın'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Bartın'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Bartın-Amasra kara yolunda tekeri patlayan motosiklet devrildi. Sürücü ve yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da tekeri patlayan motosiklet devrildi. Motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu, yaralandı.

Bartın- Amasra kara yolunda, Amasra istikametine gitmekte olan motosikletin tekeri patladı. Devrilen motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyiye gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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