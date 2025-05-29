Bartın'da Motosiklet Devrildi, Sürücü Kask ve Montuyla Hayatını Kurtardı

Bartın'da Motosiklet Devrildi, Sürücü Kask ve Montuyla Hayatını Kurtardı
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Bartın'da devrilen motosikletin sürücüsü, 50 metre boyunca sürüklendi. Kask ve mont gibi koruyucu ekipmanlar sayesinde yaralanan sürücünün hayatı kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Bartın'da devrilen motosiklet, sürücüsüyle birlikte 50 metre sürüklendi. Feci kazada yaralanan sürücünün hayatını ise kullandığı kask ve mont gibi koruyucu ekipmanlar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'da İnkumu'na seyir eden D.B. idaresindeki 74 ABT 048 plakalı motosiklet, Gürgenpınarı Köyü mezbaha önünde devrildi. Devrilen motosiklet ve üzerindeki sürücü D.B., yaklaşık 50 metre boyunca yolda sürüklendi. Sürücünün kullandığı kask, mont gibi koruyucu ekipmanlar hayatını kurtardı.

Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ni kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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