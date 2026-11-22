Bartın'da merdivenden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Orduyeri Mahallesi'nde merdivenden düşen Oğuz Özardıç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özardıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özardıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı