Bartın'da merdivenden düşen şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bartın'da merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Bartın'da merdivenden düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Orduyeri Mahallesi'nde merdivenden düşen Oğuz Özardıç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özardıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özardıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı