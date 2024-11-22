Bartın'da Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı

Bartın'da aç kalan 3 kurt, koyun sürüsüne saldırdı. Kurtların bu saldırısı hayvan sahibi tarafından dron ile görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi Derecik köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık çiftliği bulunan Cafer Şengül ve oğlu Zafer Şengül, otlayan ve başında çoban köpeği bulunan koyunların kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine baba Cafer Şengül, hayvanları aramaya başladı. Sürünün bir kısmını ve köpeğin çamurlu bir halde dönmesi üzerine oğlu Zafer Şengün ise dron ile koyunları havadan aramaya başladı.

Sürüdeki bir koyun ile köpeğin çamurlu vaziyette çiftliğe dönmesinden şüphelenen Zafer Şengün, dron ile koyunları aramaya başladı. Çiftliğe yaklaşık 1 km uzaklıkta kayıp sürüyü bulan Zafer Şengün, bu esnada 3 kurt tarafından koyunların saldırısını dron kamerası ile canlı olarak izledi. Saldırı anını saniye saniye kaydedildiği olayda, kurtlar bir koyunu sürünün içinden ayırarak ormanlık alana doğru kovaladı. Kurtların saldırdığı koyun uzun süre kaçmak için bir süre çabalamasına rağmen kurtlardan kurtulamadı. Saldırıya uğrayan koyun, ormanın içerisine girerek gözden kayboldu.

Sürünün yanına giden Şengül kurtların kovaladığı koyundan ise bir ize ulaşamadı. - BARTIN