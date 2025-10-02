Bartın'da Küresel Sumud Filosu Protestosu

Bartın Sivil İrade Platformu Üyesi ve Türk Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın, İsrail'in müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere telefonla iletişimin kesildiğini söyledi.

İsrail'in Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve Gazze açıklarına yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nu çevrelemesi ve baskın düzenlemesine Bartın Sivil İrade Platformu tarafından tepki gösterildi.

Platform üyeleri ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Kuran-ı Kerim okunup duaların edildiği programda tekbirler getirilerek, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıldı. Bazı vatandaşlar ise göz yaşları arasında dualara 'amin' dedi. Bartın Sivil İrade Platformu Üyesi ve Türk Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın İsrail'in filoya müdahale ettiği anlarda, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın yakın arkadaşı olan ve Sumud filosunda yer alan El Aksa Platformu Üyesi Sinan Akılotu ile telefon iletişimin koptuğunu ifade etti.

Yalçın, İsrail'in Gazze Filosu'na müdahalesinden yaklaşık 16 saat öncesinde Akılotu ile yaptığı konuşma kaydını alandakilere dinleterek, "Filoya Türkiye'den katılan ve 1 saat öncesine kadar bağlantı kurduğumuz Sinan Akılotu hocamızla yine bağlantı kurmaya çalıştık. Ama kuramadık. Son bağlantımızda, ' Eğer gemilerimize el koyma durumu netleşirse, telefonlarımızı denize atacağız' demişti. Şuan telefonla ulaşılmıyor. İsrail'in filoya müdahale etmeden çok kısa bir konuşmamız oldu. Bu konuşmayı dinletmek istiyorum" diye konuştu.

Akılotu ise konuşmasında, "1 Ekim Çarşamba şafak vakti. Elhamdülillah Gazzemiz'e doğru devam ediyoruz. Mesafemiz 300 milin altına düştü. Biz sarı alandayız. Ama filo kırmızı alana girdi. Ne olur Mevlam bilir. Dün filo, yoğun bir şekilde dron uçuşlarına şahit oldu. Biz ara ara gördük, bundan sonrası Rabbim'in takdiri. 24 saati aşan internet kesintisinden dolayı, telefonla arayanlara ve mesaj atanların hepsine geri dönme imkanımız olmadı. Haklarını helal etsinler. Amerika malum, Gazze üzerinde yeni bir plan ortaya koymuş, maalesef İslam ülkelerinin önemli bir kısmı da bu plana teşne olmuş. Hiç endişeye gerek yok. Gazze direnişi, Gazze halkı, bu plana geçit vermeyecektir. Cenab-ı Hakk'ın yardımlarıyla, tuzak kuranların tuzakları, başlarına geçecektir. Bizler üzerimize düşeni yapalım. İnşallah 2 günlük yolumuz kaldı, Gazze'ye. Rabbim lütfederse Cuma sabahı Gazze sahilindeyiz. Dua eder, dua bekleriz" ifadelerini kullandı.

Getirilen tekbirlerin arsından protesto sona erdi. - BARTIN