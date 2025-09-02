Haberler

Bartın'da Kumar Oynayan 6 Kişiye Ceza Uygulandı

Bartın'da Kumar Oynayan 6 Kişiye Ceza Uygulandı
Güncelleme:
Bartın'da yapılan denetimlerde kumar oynayan 6 kişiye toplamda 55 bin 200 TL idari para cezası kesildi. İş yerinin işletmecisi hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin kumar oynanan yerlere yönelik yapılan çalışmaları sonucunda Kemerköprü Mahallesinde faaliyet gösteren işyerlerinde yapılan kontrollerde bir işyeri içerisinde masa etrafında 6 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi.

Kumar oynayan 6 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34'üncü maddesi gereği toplamda 55 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve koordinesiyle işletmeci hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçu kapsamında adli tahkikata başlandı. - BARTIN

