Bartın'da kumar baskını

Bartın'da polis, bir kahvehaneye düzenlenen kumar baskında 24 bin 825 TL ele geçirilirken, 11 kişi hakkında işlem yapıldı. Baskında bir anda polisi karşılarında gören şahısların, masadaki paraları ceplerine doldurma çabaları da polisten kurtulabilmeleri için yeterli olmadı.

Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlıdığı tespit edilen kahvehaneye gece yarısı baskın düzenlendi. Amasra ilçe merkezinde bulunan kahvehanede gerçekleştirilen baskında, aynı masada bulunan 8 şahsın masa üzerinde bulunan parayı, ceblerine koymaya çalıştı. Ekipler kahvehane içerisi ve çevresinde yapılan araştırmada kumar oynamada kullanıldığını değerlendirilen 1 adet zar ve toplamda 24 bin 825 TL, nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahsa kumar oynamaktan idari, 3 şahsa ise yer temin etmekten adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BARTIN