KBRN eğitimi sonrası arama kurtarma ekiplerinden saha tatbikatı

Bartın'daki AFAD arama kurtarma personeline Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) saldırılar ve şüpheli postalara karşı eğitim verildi. Eğitimin ardından başarılı bir tatbikat yapıldı.

Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Bartın AFAD arama ve kurtarma personeline, uygulamalı olarak "KBRN ve Şüpheli Posta Eğitimi" verildi. Eğitimde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere yönelik müdahale süreçleri anlatılarak, saldırı anında kullanılacak kıyafetler ve yapılması gerekenler gibi konularda detaylı bilgiler verilerek, uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimlerin ardından tespit, teşhis ve arındırma uygulamalarını içeren saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Başarıyla tamamlanan eğitim ve tatbikatlarla, AFAD arama kurtarma ekiplerinin KBRN saldırılarına karşı müdahale kapasitesinin artırılması ve saha hazırlığının güçlendirilmesi hedeflendiği belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
