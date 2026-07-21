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Kayıp şahıs ormanda yaralı halde bulundu

Kayıp şahıs ormanda yaralı halde bulundu
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Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 50 yaşındaki H.B., 16 saatlik arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda yaralı halde bulundu. Sol ayağında 10 cm'lik kesi olan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bartın'da kayıp olan şahıs, yaklaşık 16 saat sonra ormanda yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca Beldesi'ne bağlı Uluköy'de, akşam eve dönmeyen 50 yaşındaki H.B isimli erkek şahsın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı. Kayıp şahıs, 20 personelden oluşan 5 Jandarma asayiş timi, 30 kişiden oluşan bir komando timi, 2 İz Takip köpeği, 4 personelli, bir JASAT ekibi, 8 kişiden oluşan 3 istihbarat timi, 1 AFAD unsuru ve 5 personelden oluşan toplam 69 kişi tarafından köyde ve ormanlık alanda arandı. Yaklaşık 16 saat süren arama çalışmaları sonucunda kayıp şahıs, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

Zorlu arazi şartlarına rağmen sedye ile ormandan çıkarılan şahıs, ambulansla Bartın Devlet hastanesine götürüldü. gerekli muayene ve tetkikleri yapılan şahsın, sol ayağı alt baldırında 10 cm genişliğinde yatay kesi olduğu tespit edildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen şahsın, karşılaştığı yabani hayvan tarafından yada düşmesi sonucu yaralanmış olabileceği tahmin ediliyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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