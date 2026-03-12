Haberler

Ormanda kaybolan yaşlı kadın baygın halde bulundu

Güncelleme:
Bartın'ın Ulus ilçesinde hayvanlarını aramak için gittiği ormanda kaybolan 73 yaşındaki Döndü Adalı, yaralı halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Bartın'da yalnız yaşayan ve hayvanlarını aramak için gittiği ormanda kaybolan 73 yaşındaki Döndü Adalı, baygın halde bulundu. Sarp arazide düşerek yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Ulus İlçesine bağlı Buğurlar köyünde yaşayan 73 yaşındaki Döndü Adalı, dün akşam saatlerinde büyükbaş hayvanlarını aramak için ormanlık alana gitti. Evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki sarp arazide hayvanları arayan yaşlı kadın ayağı kayması sonucu düşerek yaralandı. Geceyi yaralı halde ormanda geçiren kadının büyükbaş hayvanları gün içinde köy meydanına geldi.

Başıboş halde dolaşan hayvanları fark eden köylüler, Döndü Adalı'ya haber vermek istedi. Ancak yaşlı kadın evinde bulamayan köylüler, yaşlı kadının akrabalarına ulaştı. Yakınlarının da haber alamadığı kadın için kayıp ihbarı yapıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, harekete geçerek Döndü Adalı'yı aramaya başladı.

Köy ve çevresinde yer alan güvenlik kameralarını tarayan Jandarma ekipleri, kadının gittiği yöndeki ormanlık alanda da arama çalışması başlatıldı. Evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda hareketsiz bir şekilde bulunan yaşlı kadının ayağından ve başından yaralandığı belirlendi. Hipotermi tehlikesi geçiren yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak teravi altına alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
