Haberler

Bartın'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bartın'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, ekipler yolların açılması ve buzlanmanın önlenmesi için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bartın'ın yüksek kesimlerdeki köylerinde yağan kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, il özel idaresinin zorlu mücadesi sürüyor. Köy ve grup yollarını ulaşıma açan ekipler, ara yollarda gerçekleştirdiği kar küremenin yanı sıra yollardaki buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışmaları da yürütüyor. Ekipler özellikle Hasankadı Beldesi ve Ulus ilçesine bağlı Ören, Güneyören, Elmacık, Isırganlı, Turanlar, Balat, Ağaköy, Ulukaya, Aşağıçerçi, Eşeler, Cöcü ve Darıören gibi köylerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti