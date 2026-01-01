Bartın'da kar kalınlığı 120 santimetreyi aştı

Bartın'da devam eden yağış ve tipi edeniyle yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 120 santimetreyi aştı. Günlerdir kar altında bulunan bölgeyi Cuma gününden itibaren soğuk hava tehlikesi bekliyor.

Bartın il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 120 santimetreyi aştı. Kar nedeniyle ev ve araçlar kar altında kalırken, çatılarda 30 santimetreye ulaşan kar birikintileri oluştu. Kar nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği kırsal bölgelerde, kar, tipi ve devrilen ağaçlar nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, bir çok yerleşim yerinde elektrikler kesildi. Karla mücadele ekiplerinin yoğun çaba mücadeleleri sonucunda 258 köy yolunun tamamı, Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın Kastamonu karayolları da ulaşıma açıldı. Bartın İl Özel İdaresi'ne ait ekipler cenaze, hasta, devrilen ağaç, elektrik verilemeyen yerleşim yerlerine ulaşabilmek için kar temizleme çalışmaları yürütürken karayolları ise tuzlama yaparak, sürekli devriye atıyor. Yaşanan arızalar ve enerji hatlarında kopmalar nedeniyle de elektrik firması yetkilileri de kırsal bölgedeki arızaları gidererek, hatlara yeniden enerji veriyor.

Soğuk hava uyarısı

Olumsuz kış şartlarının yoğun olarak hissedildiği yüksek kesimlerde soğuk hava nedeniyle buzlanma da başladı. Yollar buz tutan köylerdeki evlerin çatılarında da buz sarkıtları oluşmaya başladı. Önümüzdeki günlerde Bartın'da sıcaklıkların -9 derecelere düşmesi beklenirken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, ani sıcaklık düşüşleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vali Nurtaç Arslan, "Kar yağışı devam edecek. Sahadaki çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Hava sıcaklıları düşüyor. İlimizde özellikle Cuma günü çok ciddi anlamda sıcaklık düşüşü, göreceğiz. Ciddi bir kar yağışı da bekliyoruz. Mümkün olduğunca işi olmayanların dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Çıkacak olanların da, araçlarıyla çıkanların kurallara uymalarını, uymalarını istiyoruz. Kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını ve dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi. - BARTIN