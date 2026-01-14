Haberler

Bartın'da kaçak avcılar dron kameralarına yakalandı

Güncelleme:
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde kaçak avcıları tespit ederek 15 kişiye toplamda 200 bin TL para cezası kesip, 10 tüfeğe el koydu.

Bartın'da kaçak avcılar, denetim yapan ekiplerin kameralarına yakalandı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda yaptıkları denetimlerde, kaçak avcılara göz açtırmıyor. Fotokapan kameraları, dürbün ve dron gibi tüm teknik imkanları kullanarak, kaçak avcıları tespit ediyor. İhbarları da değerlendiren ekipler, avcılara işlem yaparken ellerindeki tüfek ve fişeklere el koyuyor.

Ekipler, Bartın il merkezinde dron kamerası tarafından görüntülenen kaçak avcıların yerini tespit ederek, suçüstü yaptı. Ekipler baskında tüfeklere el koyarken, kaçak avcılara da ceza kesti.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 10 günde yaptığı kontroller, gelen ihbar üzerine dron, fotokapan ve dürbünle tespit edilen toplam 15 kişiye yaklaşık 200 bin TL para cezası keserken 10 tüfeğe ise el koyduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
