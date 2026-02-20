Haberler

Bartın'da ilk iftar sofrası şehit aileleri ve gaziler için kuruldu

Bartın'da Ramazan ayının ilk iftar sofrasında il protokolü ile şehit aileleri ve gazileri buluştuBartın Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna "Büyük Aile Sofrası" iftar programı düzenlendi.

Bartın Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna "Büyük Aile Sofrası" iftar programı düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yemekhanesinde gerçekleşen iftara Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile basın mensupları katıldı. Program öncesi Vali Arslan tüm masaları dolaşarak, programa katılan şehit aileleri, gazi ve yakınları ile tek tek görüştü. Ailelerin Ramazan ayını kutlayan Vali Nurtaç Arslan, aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Katılımcılar, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından ise Ramazan ayının ilk iftarını açtı.

rogramda konuşan Vali Arslan, kurulan sofranın bir vefa ve minnet göstergesi olduğunu vurgulayarak, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde milletin huzur içinde yaşadığını belirtti. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu dile getiren Arslan, şehit ailelerinin baş tacı, gazilerin ise milletin yaşayan şeref madalyaları olduğunu da sözlerine ekledi. - BARTIN

