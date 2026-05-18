Gemide yaralanan personelih yardımına sahil güvenlik yetişti

Bartın'da yük gemisinin iskele merdiveninden inerken yere düşen personelin yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Bartın ili Amasra ilçesi açıklarında rotasında seyir eden yük gemisinde, geminin iskele merdivenlerinden inen ve ismi açıklanmayan bir personel merdivenden düştü. Yaralanan şahıs acı içerisinde kıvranırken, gemi çalışanları sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede gemiye gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahsın ayağından yaralandığı belirlendi.

Tıbbi tahliyesi gerçekleştirilem şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı gemi personelinin gün içerisinde, yapılan tetkik, tahlil ve tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı