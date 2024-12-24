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Bartın'da Gazeteci Bülent Bostancı'nın Ailesinde İki Büyük Kaybı Yaşandı

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Bartın'da gazeteci Bülent Bostancı, son 5 ayda hem babasını hem de annesini kaybetti. Bülent Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı, rahatsızlık nedeniyle vefat ederken, annesi Sıdıka Bostancı da eşinin vefatından 5 ay sonra hayatını kaybetti. Cenaze törenine yerel protokol ve medya temsilcileri katıldı.

Bartın'da gazeteci Bülent Bostancı ve 2 kardeşi, son 5 ayda hem baba hem de anne acısı yaşadı.

Bartın Aba Medya Yazı İşleri Müdürü Bülent Bostancı, Bartın Valiliği Basın Servisinden Ümit Bostancı ve Engin Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı, rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiş, Ulus ilçesindeki Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hacıköyü mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmişti.

Bostancı kardeşlerin annesi Sıdıka Bostancı da, eşinin vefatından 5 ay sonra hayatını kaybetti. Sıdıka Bostancı, bugün evinin önünde yapılan helalleşmenin ardından Ulus Ulu Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından dualarla aile mezarlığına defnedildi.

Hüseyin ve Sıdıka Bostancı çiftinin kanser tedavisi gördüğü öğrenildi

Helalleşme ve cenaze programına ise 5 ayda iki büyük acı yaşayan Bostancı ailesinin yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, il protokolü, yerel ve ulusal medya temsilcileri, sevenleri ve yakınları katıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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