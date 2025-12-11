Takıntılı eski sevgili yaşam mücadelesini kaybetti

Bartın'da belindeki silahla eski sevgilisi ile konuşmak isteyen ve görüşemeyince kendi kafasına ateş ederek yaralanan 40 yaşındaki Ayhan Güneş, hastanede yaklaşık 37 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde 9 Aralık günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda pazar esnafı olan 40 yaşındaki Ayhan Güneş, daha önce sevgilisi olan E.Ü ile görüşmek için temizlik görevlisi olarak çalıştığı okula gitti. Ayhan G yi gören E.Ü, cep telefonunda yüklü olan Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekiplerini gören Ayhan Güneş, okul yakınındaki bir ara sokağa girerek, belindeki tabancayı çıkardı. Havaya ve çevreye gelişigüzel ateş açan Ayhan Güneş, kimseyi yanına yaklaştırmadı.

Okul çevresindeki sokaklarda geniş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, bir süre sonra silahı kendi kafasına dayayan Ayhan Güneş'i ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat ikna etmeye çalıştığı Güneş, saat 18.30 sıralarında silahla kendi kafasına ateş ederek, ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güneş, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 37 saat yaşam mücadelesi veren Ayhan Güneş, tüm müdahalelere rağmen bu sabah saat 06.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Ayhan Güneş ile E.Ü'nün eskiden sevgili oldukları, bir süre önce ayrılmaları üzerine E.Ü'yü ölümle tehdit etmesi nedeniyle mahkemece uzaklaştırma kararı bulunduğu, yaşanan olayın ardından ise E.Ü'nün cep telefonuna KADES programını yüklediği belirtildi.

Hayatını kaybeden Ayhan Güneş'in daha önceden 15 ayrı suç kaydı bulunduğu ve olayda kullandığı silahın ise "kuru sıkı tabancadan bozma" olduğu öğrenildi.

Ayhan Güneş'in cenazesinin ise yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. - BARTIN