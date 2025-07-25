Bartın'da Dolandırıcılık Tuzağı: 'Dava Açıldı' Mesajı Gelen Şahıs Kurtarıldı

Bartın'ın cep telefonuna "dava açıldı" mesajı gelen bir kişiyi dolandırıcışarın tuzağına düşmekten polismkırtardı. Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Ulus ilçesindenyaşayan bir kişinin cep telefonuna, tanımadığı bir numaradan "Adınıza adli dava açılmıştır" mesajı geldi.

Gelen SMS mesajının devamında ise "eadlidava.org isimli internet sitesinde hakkınızda "Yasa Dışı Bahis Oynamak suçundan dava açılmış olup 126 bin TL para cezasını ödemeniz gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. Paniğe kapılan şahıs, Ulus İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine ulaşarak, mesajı gösterdi. Yapılan araştırma ve incelemede şahsın adına açılan bir dava olmadığı ve herhangi bir suça karışmadığı belirlendi. Ekipler, şahsın bir dolandırıcılık olayından ile karşı karşıya kaldığını belirterek, tuzaklarına düşmemeli konusunda uyarılarda bulundu.

Şahsa dolandırıcılık vakaları hakkında detaylı bilgiler veren polis, dolandırıcıların izine ulaşabilmek için de bir çalışma başlattı. - BARTIN