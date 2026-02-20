Haberler

"Baş komiserim" diyerek 4 milyonluk vurgun yaptılar, gerçek polislere yakalandılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini baş komiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 8 şahsı gözaltına aldı. Eş zamanlı operasyonlarla toplamda 3 milyon 814 bin 250 TL dolandırıcılık gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini baş komiser olarak tanıtarak 3 milyon 814 bin 250 TL dolandıran şahıslar, gerçek polislere yakalandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin ve Zonguldak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da ismi açıklanmayan bir kişinin kendilerini "Baş komiser" olarak tanıtan şüpheliler tarafından 3 milyon 814 bin 250 TL dolandırılması suçu ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurması üzerine soruşturma başlatıldı. Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin ve Zonguldak illeri olmak üzere toplam 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 11 cep telefonu, 9 sim kartı, 2 banka kartı, 2 harddisk, 1 laptop ve 1 flaş bellek ele geçirildi.

Soruşturmanın mevcut deliller doğrultusunda derinleştirilerek genişletildiği ve tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı