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Bartın'da Define Ararken Suçüstü Yakalanan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Bartın'da Define Ararken Suçüstü Yakalanan 5 Kişi Gözaltına Alındı
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ormanlık alanda define ararken jandarma ekipleri tarafından yakalanan 5 kişi, kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay yerinde av tüfekleri ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bartın'da ormanlık alanda define ararken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Kaleköy köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan kontrollerde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şahıs suçüstü yakalandı. Kazı yapılan bölgede 4 adet av tüfeği, çok sayıda av tüfeği fişeği ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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