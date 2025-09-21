Bartın'da Çocuk Uyuya Kalınca Aile Panik Yaşadı

Bartın'da evinde uykuya dalan bir çocuktan haber alınamayınca mahalle ayağa kalktı. İtfaiye yardımıyla eve giren aile, çocuğun odada uyuduğunu görünce rahat nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Çaydüzü Mahallesi Öztem Çınçın Apartmanı'nın 3. katında yaşayan bir aile, gece dışarıdan evine döndü. Kapının zilini çalan aile telefonla içerideki çocukların aradı. Çocuklarına ulaşamayan ve kapıda kalan, ailenin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye merdiveni ile ekipler ve aile evin camından içeriye girdi. Aile çocuklarının odasında uyukladığını görünce rahat nefes aldı.

Ailenin içeriye girmesinin ardından itfaiye ve polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı. - BARTIN