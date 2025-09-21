Haberler

Bartın'da Çocuk Uyuya Kalınca Aile Panik Yaşadı

Bartın'da evinde uykuya dalan bir çocuktan haber alamayan aile, itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı. Ekiplerin yardımıyla eve giren aile, çocuklarını odada uyurken bulunca rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Çaydüzü Mahallesi Öztem Çınçın Apartmanı'nın 3. katında yaşayan bir aile, gece dışarıdan evine döndü. Kapının zilini çalan aile telefonla içerideki çocukların aradı. Çocuklarına ulaşamayan ve kapıda kalan, ailenin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye merdiveni ile ekipler ve aile evin camından içeriye girdi. Aile çocuklarının odasında uyukladığını görünce rahat nefes aldı.

Ailenin içeriye girmesinin ardından itfaiye ve polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı. - BARTIN

