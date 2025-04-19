Bartın'da Çatıdan Düşen Kalaslar Paniğe Neden Oldu
Bartın Kırtepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısından düşen kalaslar, yolda kimsenin olmaması sayesinde büyük bir faciayı önledi. Olay sonrası güvenlik tedbirleri alındı ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı.
Bartın'da 4 katlı bir binanın çatısından düşen kalaslar paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Yukarıçarşı Caddesi Sepetçi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısından iki kalas yola düştü. Kalasların çatıda meydana gelen kayma sonucu düştüğü öğrenilirken, o esnada yoldan geçen kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi.
Olayın ardından polis ve zabıta ekipleri tarafından binanın çevresimde güvenlik tedbiri alındı. İtfaiye ekipleri ise çatıya çıkarak olayın sebebini tespit çalışması yürüterek, yeni bir tehlikenin önüne geçti. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa