Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Bartın'da Çatıdan Düşen Kalaslar Paniğe Neden Oldu

Bartın'da Çatıdan Düşen Kalaslar Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Kırtepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısından düşen kalaslar, yolda kimsenin olmaması sayesinde büyük bir faciayı önledi. Olay sonrası güvenlik tedbirleri alındı ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

Bartın'da 4 katlı bir binanın çatısından düşen kalaslar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Yukarıçarşı Caddesi Sepetçi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısından iki kalas yola düştü. Kalasların çatıda meydana gelen kayma sonucu düştüğü öğrenilirken, o esnada yoldan geçen kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi.

Olayın ardından polis ve zabıta ekipleri tarafından binanın çevresimde güvenlik tedbiri alındı. İtfaiye ekipleri ise çatıya çıkarak olayın sebebini tespit çalışması yürüterek, yeni bir tehlikenin önüne geçti. - BARTIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.