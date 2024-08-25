1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Bartın'da bir süre önce eşinden boşanan bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi, 247. sokakta yaşayan 24 yaşındaki D.D., evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.
BİR SÜRE ÖNCE BOŞANMIŞTI
Bir çocuk annesi olduğu ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen D.D.'nin cenazesi yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
İlk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edilen kadının ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi