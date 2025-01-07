Bartın'da Atlı Gezinti, Polis Müdahalesiyle Sona Erdi

Bartın'ın en kalabalık caddesine atla gelen bir kişinin gezisi polis uyarısı ile son buldu.

Bartın'da yeni açılan bir at çiftliğinde çalışan Seçkin Ayhan şehrin en kalabalık yeri olan Hükümet Caddesi'ne atla girdi. İnsanların meraklı bakışları arasında at üzerinde gezen kişiyi görenler cep telefonları ile o anları görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise bir süre atı sevdi. Caddede şahsın atıyla gerçekleştirdiği gezi, polisin fark etmesi ile sona erdi. Şahsın kimlik kontrolünü yapan ekipler, caddeye atla girmenin yasak olduğunu ifade etti.

Zabıta ekiplerine haber veren polis, insanların yoğun ilgi gösterdiği atı ve şahsı idari işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerine teslim etti. - BARTIN