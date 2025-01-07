Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Mide balonu sistemi Türkiye'de yasaklandı

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Türkiye'de yasaklandı
Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto

Bartın'da Atlı Gezinti, Polis Müdahalesiyle Sona Erdi

Bartın'da Atlı Gezinti, Polis Müdahalesiyle Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Hükümet Caddesi'nde atla gezinen bir kişi, polisin uyarısıyla durduruldu. İnsanların yoğun ilgisini çeken olayda, zabıta ekiplerine teslim edildi.

Bartın'ın en kalabalık caddesine atla gelen bir kişinin gezisi polis uyarısı ile son buldu.

Bartın'da yeni açılan bir at çiftliğinde çalışan Seçkin Ayhan şehrin en kalabalık yeri olan Hükümet Caddesi'ne atla girdi. İnsanların meraklı bakışları arasında at üzerinde gezen kişiyi görenler cep telefonları ile o anları görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise bir süre atı sevdi. Caddede şahsın atıyla gerçekleştirdiği gezi, polisin fark etmesi ile sona erdi. Şahsın kimlik kontrolünü yapan ekipler, caddeye atla girmenin yasak olduğunu ifade etti.

Zabıta ekiplerine haber veren polis, insanların yoğun ilgi gösterdiği atı ve şahsı idari işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerine teslim etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
img

"Tabutlu" yolsuzluk iddiasına Yavaş cephesinden zehir zemberek yanıt
img

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler

DEM heyetiyle görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi kansere yenik düştü

Kızını kaybeden Coşkun Göğen'i yıkan bir acı daha

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ocak Ödemiş, Kiraz, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir? Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025? Zeynep öldü mü? Genel Af çıkacak mı 2025? ATV Beşiktaş Sivasspor maçı nasıl izlenir? ATV canlı izle! (SİVASSPOR BEŞİKTAŞ) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link MasterChef Beyza kardeşi kim, adı ne? Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı? Sivasspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.