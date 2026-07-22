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Bartın'da ilginç kaza: Yoldan çıkan araç su kanalının üzerinde ilerledi

Bartın'da ilginç kaza: Yoldan çıkan araç su kanalının üzerinde ilerledi
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Bartın-Amasra yolunda seyir halindeki araç, demir bariyerlerin olmadığı noktada yoldan çıkarak 50 metre su kanalı üzerinde ilerledi. Takla atan araçta sürücü yara almadan kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın'da ana yoldan çıkan araç, yaklaşık 50 metre boyunca su kanalının üzerinde seyretti. Takla atan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Bartın-Amasra yolunda seyir halindeki bir araç, demir bariyerlerin bulunmadığı bir noktada yoldan çıktı. Araç, yaklaşık 50 metre su kanalının üzerinde seyretti. Bariyerler nedeniyle ana yola tekrar çıkamayan araç, takla atarak durabildi. İlginç kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kazadan kurtulduğu belirlendi. Maddi hasarın meydana geldiği kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yol aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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