Bartın'da Aç Kalan Çakal Yavruları Şehir Merkezinde Görüntülendi

Bartın'ın Aladağ Mahallesi'nde çöp konteynerleri çevresinde görüntülenen çakal yavruları, araç seslerinden korkarak ağaçlık alana saklandılar. Gece yarısı çekilen görüntülerde, birbirleriyle gezen çakal yavrularının yanı sıra bir tilki yavrusu da kaydedildi.

Bartın'da aç kalan çakal yavruları, şehir merkezinde görüntülendi.

Bartın merkezindeki Aladağ Mahallesi'ne bağlı 13 Nolu sokak ve Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 farklı çöp konteyneri çevresinde 3 çakal yavrusu görüntülendi. Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 350 metre uzaklıktaki ağaç ve çalılık alandan çıkan yavru çakal yavrularının, bir süre çöp konteynerleri çevresinde dolaştıkları, yanlarından geçen araçların sesinde korkarak yeniden ağaçlık alana saklandıkları görüldü. Gece yarısından sonra çekilen görüntülerde, 2 çakal yavrusunun ise birlikte gezdiği yer alırken, aynı bölgede bir tilki yavrusunun da görüldüğü belirtildi. Kaydedilen görüntülerde çalılık alandaki yabani hayvanlarının sesleri de kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
