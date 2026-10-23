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Bartın'da 8,48 gram bonzai ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

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Bartın'da 21 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin üzerinde, eşyalarında ve araçta 8,48 gram bonzai ile 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Ekim'de saat 03.30 sıralarında il merkezinde A.G. ve E.Ö. isimli şüphelilerin üzerinde, eşyalarında ve araçta yapılan aramalarda 8,48 gram ham sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalataı, sevkiyatı ve ticaretini de kapsayan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ifadelerindeki çelişkilerin bulunması ve PTS kayıtlarında birlikte hareket ettiklerinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şahıslar, adli makamlara sevk edildi. İki şahıs, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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