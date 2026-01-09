Haberler

Bartın'da 10 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Bartın'da gerçekleştirilen operasyonda 10 bin adet içime ve satışa hazır makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da 10 bin adet dolu makaron ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince savcılık koordinesinde yapılan operasyonda 10 bin adet içime ve satışa hazır halde makaron ele geçirildi. İçi tütünle doldurulmuş makaronlara imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefetten işlem başlatıldığı bildirildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
