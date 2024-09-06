Bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında meydana 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Çan istikametine doğru doğru seyir halinde olan bir otomobil, Hurma köy yakınlarında köprünün korkuluk bariyelerine girdi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerinde sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kaza sonucunda araç şoförü Rıza Pamuk ağır yaralanırken, araç içerisinde bulunan anne Nefiye Pamuk hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.