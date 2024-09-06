Üye Girişi
Haberler

Bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada otomobil köprünün korkuluk bariyelerine girdi.

Bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında meydana 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Çan istikametine doğru doğru seyir halinde olan bir otomobil, Hurma köy yakınlarında köprünün korkuluk bariyelerine girdi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerinde sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kaza sonucunda araç şoförü Rıza Pamuk ağır yaralanırken, araç içerisinde bulunan anne Nefiye Pamuk hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Otomobil 3-sayfa trafik Güncel Yaşam Kaza Çan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

 Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

 Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

Kayıp Narin'in son sözleri bakın ne olmuş
Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
7-8 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Semih Kılıçsoy neden yok? Semih milli takımda yok mu, neden oynamıyor, yedek mi? Medina maçı canlı izle! Medina maçı ne zaman? Boca Juniors Medina kadroda mı? Ferdi Kadıoğlu neden yok? Milli takımda yok mu, sakat mı, Galler maçında neden oynamıyor? Medina ne zaman gelecek, Ocak ayında mı gelecek? Galler Türkiye maçı şifresiz mi, ŞİFRELİ mi? TV8 şifreli mi olacak? Medina kimdir? Medina kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Medina Fenerbahçe'de mi? Fenerbahçe Medina'yı aldı mı? 7-8 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? EXXEN canlı izle! (GALLER TÜRKİYE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle! TV8 canlı izle! (GALLER-TÜRKİYE) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki
title