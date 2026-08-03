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Tavşanlı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada, Hasan Hüseyin E. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece Tavşanlı-Tunçbilek karayolu Ekmekçi Dede mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Hüseyin E. idaresindeki 43 ABM 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü Hasan Hüseyin E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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