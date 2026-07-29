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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Adana - Aksaray kara yolu üzeri Obruk kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.I. idaresindeki 01 DMF 21 plakalı Citroen marka otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole takla attı. Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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