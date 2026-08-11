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İzmit'te motosiklet kazası: 1 ölü

İzmit'te motosiklet kazası: 1 ölü
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İzmit-Kandıra yolu Çubukluosmaniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. A.K.'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından morga kaldırılmak üzere ekipler tarafından teslim alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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