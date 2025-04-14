Barış Boyun'un yerine geçen isimden savcıya suikast talimatı: Susturun
Gerçekleştirdikleri silahlı eylemler ve işledikleri cinayetlerle gündeme gelen Barış Boyun ve çetesinin İtalya'da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un ardından örgütün başına geçtiği belirtilen Mert Gültepe'nin, soruşturmayı yürüten savcıya suikast emri verdiği ses kayıtlarıyla ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Barış Boyun'un İtalya'da tutuklanması sonrası suç örgütünün başına geçtiği ifade edilen Mert Gültepe'nin, çete soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun'un öldürülmesine yönelik emir verdiği belirlendi. İnfaz emri, örgüt üyelerinin kendi aralarındaki sesli mesajların deşifre edilmesiyle açığa çıktı.
"PARAYI KABUL ETMİYORSA SUSTURUN"
Sabah'ın haberine göre, Gültepe'nin adamlarına, "Savcı bizim üzerimize çok geliyor. Paraysa para verin... Eğer parayı kabul etmiyorsa susturun." dediği belirlendi.
Örgüt üyelerinden Hasan Hasar'ın ise başka bir örgüt üyesine gönderdiği sesli mesajda, "Savcı bayağı kıl bir adammış. 10 kişiyi tutukladı hemen." dediği tespit edildi.
"AVUKAT ARACI OLDU" İDDİASI
İddiaya göre, suikast emrinin hemen ardından örgütün avukatlarından biri Ceyhun ile iletişime geçti. Avukat, "Mert bey sizinle görüşmek istiyor." diyerek savcıya teklifte bulundu. Ancak savcı Ceyhun görüşme talebini reddedip, yaşananları tutanak altına aldı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Savcıya ölüm emri verilmesiyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.