Konsomatrisle konuşurken saldırıya uğradı! Kanlar içinde kalan şahıs hastaneye kaldırıldı - Haberler

Konsomatrisle konuşurken saldırıya uğradı! Kanlar içinde kalan şahıs hastaneye kaldırıldı Adana'nın Seyhan ilçesinde, barda konsomatrisle sohbet eden Cumali G., oturduğu masada tabancayla vuruldu. O anlar kameraya yansırken, kanlar içinde yere yığılan Cumali G. hastaneye kaldırıldı. Adana'da kimliği belirsiz kişi, masada konsomatrisle sohbet eden Cumali G.'nin yanına yaklaşarak tabancayla peş peşe ateş etti. Cumali G., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da kaçtı. POLİS SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumali G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları ise barın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganı belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - 3. Sayfa Seyhan 3. Sayfa Güncel Haberler

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