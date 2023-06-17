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Baraja düşen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Baraja düşen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'na düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'na düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçede bulunan Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Barajı'na bir otomobilin düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda otomobilde bulunan Burhanettin D.'nin (36) cansız bedeni barajdan çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yamula Barajı Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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